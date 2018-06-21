Под Киевом из-за невнимательности водителя взорвалась автозаправка - ВИДЕО В результате инцидента никто не пострадал Ночью в селе Мечта Киевской области произошел взрыв на автозаправочной станции БРСМ. Фото: ДСНС После взрыва на территории АЗС произошло возгорание, - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По информации спасателей, 00:40 возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 1:00. В результате инцидента никто не пострадал. В то же время сообщество dtp.kiev.ua опубликовала видео взрыва на АЗС. Водитель одного из автомобилей решил обслужить себя сам, вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить пистолет и начал движение в сторону выезда из АЗС, в результате чего колонка была сорвана с креплений, упала и началась утечка газа, что и привело к взрыву и пожара. После инцидента водитель скрылся с места происшествия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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