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Под Киевом из-за невнимательности водителя взорвалась автозаправка - ВИДЕО
21.06.2018 15:18
Под Киевом из-за невнимательности водителя взорвалась автозаправка - ВИДЕО
В результате инцидента никто не пострадал
Ночью в селе Мечта Киевской области произошел взрыв на автозаправочной станции БРСМ.
Под Киевом из-за невнимательности водителя взорвалась автозаправка - ВИДЕО Фото: ДСНС

После взрыва на территории АЗС произошло возгорание, - сообщаетГосслужба по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, 00:40 возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 1:00.

В результате инцидента никто не пострадал.

В то же время сообщество dtp.kiev.ua опубликовала видео взрыва на АЗС.

Водитель одного из автомобилей решил обслужить себя сам, вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить пистолет и начал движение в сторону выезда из АЗС, в результате чего колонка была сорвана с креплений, упала и началась утечка газа, что и привело к взрыву и пожара.

После инцидента водитель скрылся с места происшествия.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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