Единственным способом переломить ход истории в начале конфликта на востоке Украины было применение спецназа, но это решение так и не приняли, заявил внефракционный народный депутат, руководитель партии "Основа" Сергей Тарута. Сергей Тарута: В 2014 году мы наблюдали, как поджигается ситуация почти во всех городах области Фото: osnovaparty.org "Тогда, в 2014 году, мы наблюдали, как поджигается ситуация почти во всех городах области. Эта беспомощность, отсутствие эффективных подразделений, которые бы могли реально нейтрализовать очаги "пожара", показала, что ситуация была абсолютно неконтролируемой. Единственным способом переломить ход истории было применение спецназа. Всего 40–45 обученных людей были в состоянии в тот период нейтрализовать разворачивающиеся боевые действия. Но решение так и не было принято", – сказал политик.Он считает, что российская операция была в тот момент очень уязвимой, так как силы для нее на Донбасс еще не были переброшены, но Украина оказалась не готовой действовать. После освобождения Мариуполя ситуация улучшилась, потому что в случае получения Россией коридора в Крым эта территория была бы аннексирована, добавил нардеп. Донецк нужно было отстаивать так же, как и Мариуполь, уверен Тарута, но без поддержки государства по формированию блокпостов эту более масштабную задачу не смогли реализовать."Это была история полной сдачи Донбасса", – заявил народный депутат и отметил, что виновные в этом должны понести ответственность, но это вряд ли случится при нынешней власти. Тарута считает, что Донбасс можно вернуть через год после смены власти в стране. 16 июня Мариуполь отметил четвертую годовщину со дня освобождения от боевиков "ДНР".С середины апреля 2014 года горсовет Мариуполя был захвачен бандами сепаратистов, а после 9 мая, когда террористы штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под их контроль. 13 июня 2014 года украинские добровольческие батальоны штурмовали позиции террористов и отбили Мариуполь. В операции принимали участие подразделения Национальной гвардии Украины, спецподразделения МВД "Азов" и "Днепр-1".Тарута в это время был главой Донецкой облгосадминистрации, мариупольский портал 0629.com.ua отмечает, что спецоперация по освобождению Мариуполя в 2014 году разрабатывалась и реализовывалась в тесной связке с областной администрацией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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