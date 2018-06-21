Жена американского президента Дональда Трампа Мелания неожиданно взялась за жесткую критику политики Дома, в котором она сейчас проживает, передает со ссылкой на и

Первая леди рассказала, что ей "больно смотреть, как детей нелегальных мигрантов разлучают с семьями". Об этом сообщает один из американских телеканалов.

По мнению Мелании Трамп, ее страна должна придерживаться закона и одновременно действовать по зову сердца. Она выразила надежду, что в конце вопрос с мигрантами будет урегулирован.

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