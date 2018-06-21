Обратим внимание, что рубль укрепился к доллару на открытии торгов Московской биржи. Это сообщение торговой площадки, однако, что касается курса американской национальной валюты, он снизился если сравнивать с уровнем закрытия торгов на 14 копеек, составив таким обазом 63,73 рубля.Также подешевела и единая европейская валюта. Что касается курса евро, он ушел вниз, опустившись на 28 копеек, достигнув таким образом отметки в 73,74 рубля.

В общем, торги началась ростом индекса Мосбиржи. Они прибавили, если сравнивать с уровнем закрытия торгов днем ранее 0,9%, достигнув отметки в 2240,57 пункта. Что касается индекса РТС, он тоже изменился - вырос на 0,8%, добравшись до уровня 1105,43 пункта.

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