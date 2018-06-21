|В центре Николаева водители устроили перестрелку
|21.06.2018 15:26
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Причиной конфликта стало место на парковкеВ центре Николаева произошла перестрелка между водителями на глазах у детей. В результате происшествия никто не пострадал.
Фото: из свободных источников
Инцидент произошел утром в четверг, 21 июня на Центральном проспекте возле гостиницы "Николаев". Позже мужчины объяснили правоохранителям, что причиной конфликта стала парковка одного из них. Один из водителей оторвал с другого автомобиля номерной знак и пытался скрыться на своем авто.
Отмечено, что у обоих участников с собой были пистолеты и разрешительные документы на них.
"Патрульными была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, дальнейшие выяснения по делу будут делать следователи", - сообщает патрульная полиция области в Facebook.
Как передают местные СМИ, на месте происшествия находились около 50 детей, ожидавших автобус для отправки в летний лагерь. Портал nikcenter.org пишет, что у детей началась паника и они стали разбегаться в разные стороны.
Издание "Новости-N" уточняет, что водители автомобилей "Фольксваген" и "ВАЗ-2108" не смогли поделить место на парковке. Они оба получили оружие травматического действия и сделали несколько выстрелов в воздух.
Напомним, 6 июня, в Николаеве на местном рынке произошла перестрелка . Один человек получил ранения.