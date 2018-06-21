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В центре Николаева водители устроили перестрелку
21.06.2018 15:26
В центре Николаева водители устроили перестрелку
Причиной конфликта стало место на парковке
В центре Николаева произошла перестрелка между водителями на глазах у детей. В результате происшествия никто не пострадал.
В центре Николаева водители устроили перестрелку Фото: из свободных источников

Инцидент произошел утром в четверг, 21 июня на Центральном проспекте возле гостиницы "Николаев". Позже мужчины объяснили правоохранителям, что причиной конфликта стала парковка одного из них. Один из водителей оторвал с другого автомобиля номерной знак и пытался скрыться на своем авто.

Отмечено, что у обоих участников с собой были пистолеты и разрешительные документы на них. 

"Патрульными была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, дальнейшие выяснения по делу будут делать следователи", -  сообщает патрульная полиция области в Facebook. 

Как передают местные СМИ, на месте происшествия находились около 50 детей, ожидавших автобус для отправки в летний лагерь. Портал nikcenter.org пишет, что у детей началась паника и они стали разбегаться в разные стороны. 

Издание "Новости-N" уточняет, что водители автомобилей "Фольксваген" и "ВАЗ-2108" не смогли поделить место на парковке. Они оба получили оружие травматического действия и сделали несколько выстрелов в воздух. 

Напомним,  6 июня, в Николаеве на местном рынке произошла перестрелка . Один человек получил ранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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