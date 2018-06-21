Мама знаменитого футболиста Лионеля Месси Селиа Кучиттини рассказала о том, как ее сын реагирует на критику после неудачных матчей. Об этом сообщает El Trece.

Согласно ее словам, Лео очень расстраивает критика. Селиа также отметила, что у футболиста есть мечта - выиграть чемпионат мира, в чем вся семья поддерживает его.

"Люди только мира очень любят его, и мой сын отвечает им тем же, и это прекрасно. Лео очень ценит это. Его мечта - выиграть чемпионат мира. Этого он хочет больше только, и мы, его семья, поддерживаем Лео. Пишут, что Лионель не чувствует ответственности, но это не так. Вы бы видели Лео таким, каким его видим мы. Он страдает и плачет из-за этого, потому что критика расстраивает и его, и нас. Я пожелала ему удачи и сказала, чтобы он позаботился о себе, наслаждался и играл так, как когда-то играл в "Грандоли", - рассказала мама Месси.

Напомним, что в четверг, 21 июня, пройдет матч Аргентина - Хорватия в рамках чемпионата мира 2018.

Как сообщал svodka.net.uа, известное британское издание The Guardian обнародовало список сотни лучших футболистов мира, разместив его на собственном сайте.

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