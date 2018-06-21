Россия сейчас ведет гибридную войну против только Европейского союза, активно вмешивается в выборы для того, чтобы разъединить Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Климкин заявил о важности борьбы с российской пропагандой и киберугрозами Фото: ЕРА По словам Климкина, он и его коллега прекрасно понимают "масштаб вмешательства, которое Россия будет осуществлять в отношении выборов в Украине"."Нам очень важно, чтобы и на двустороннем уровне, и в рамках Европейского союза и НАТО голос Литвы и возможность взаимодействия были очень активными, и это должно касаться всех сфер", – сказал он.Украинский министр добавил, что на встрече с Линкявичюсом он обсудил важность совместной работы."Мы прекрасно понимаем, что Россия сейчас ведет гибридную войну против только Европейского союза, активно вмешивается в выборы для того, чтобы разъединить Европу", – заявил он.Климкин отметил, что речь идет также о борьбе с российской пропагандой и киберугрозами. Президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Выборы в Верховную Раду пройдут 27 октября 2019 года.15 июня Климкин заявил, что для противодействия вмешательству РФ в выборы в Украине в стране создают платформу по кибербезопасности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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