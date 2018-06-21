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Климкин: Вмешательство России в президентские и парламентские выборы в Украине будет тотальным
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21.06.2018 15:30
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Россия сейчас ведет гибридную войну против только Европейского
союза, активно вмешивается в выборы для того, чтобы разъединить
Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел
Климкин. Климкин заявил о важности борьбы с российской
пропагандой и киберугрозами Фото: ЕРА По словам Климкина, он и его
коллега прекрасно понимают "масштаб вмешательства, которое
Россия будет осуществлять в отношении выборов в Украине"."Нам очень
важно, чтобы и на двустороннем уровне, и в рамках Европейского
союза и НАТО голос Литвы и возможность взаимодействия были очень
активными, и это должно касаться всех сфер", – сказал
он.Украинский министр добавил, что на встрече с Линкявичюсом он
обсудил важность совместной работы."Мы прекрасно понимаем, что
Россия сейчас ведет гибридную войну против только Европейского
союза, активно вмешивается в выборы для того, чтобы разъединить
Европу", – заявил он.Климкин отметил, что речь идет также о
борьбе с российской пропагандой и киберугрозами. Президентские
выборы в Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Выборы
в Верховную Раду пройдут 27 октября 2019 года.15 июня Климкин
заявил, что для противодействия вмешательству РФ в выборы в
Украине в стране создают платформу по кибербезопасности.
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