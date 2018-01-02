Начиная с 1 января 2018 года новые и подержанные электромобили из-за границы можно ввозить в Украину без уплаты акциза и налога на добавленную стоимость.

Такой льготный режим стал возможен после принятия Верховной Радой правки в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 год, передает Обозреватель.

Данной правкой предусматривается, что льготы будут действовать как минимум в течение одного года.

Кроме того с 1 января начинается постепенное уменьшение ввозных пошлин на автомобили из ЕС в рамках соглашения о свободной торговле. В этом году пошлины составят от 5% до 7,3% в зависимости от объема двигателя.

Теперь, согласно прогнозам, с учетом всех факторов купить электромобиль в Украине можно будет на 17-20% дешевле.

Также отметим, что последние несколько лет рынок электромобилей в Украине быстро рос, и эксперты прогнозируют, что льготы еще больше стимулируют покупку экологически чистых автомобилей.

По подсчетам экспертов, сейчас в Украине ездит более 4 тысяч электромобилей.

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