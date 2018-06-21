Представители Министерства энергетики Соединенных Штатов обнародовали прогноза на предмет добычи сланцевой нефти. Они говорят о том, что уже в следующем месяце в стране увеличится добыча сланцевой нефти если сравнивать ее показатели с июнем месяцем на 141 тысячу баррелей в сутки, то есть до 7,339 миллиона баррелей. Эти данные обнародовало управление энергетической информации ведомства.

Аналитики говорят, что сейчас добыча составляет 7,198 миллиона баррелей в сутки. В мае ситуация была иная. Сейчас эксперты рассчитывали, что добыча сланцевой нефти в июне увеличится на 144 тысячи баррелей в сутки, составив таким образом 7,178 миллиона баррелей.

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