Конфликт двух мужчин произошел в Николаеве, в ходе которого один из мужчин оторвал с машины другого государственный номерной знак и пытался скрыть его в своем авто. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Николаевской области, передает .

"Сегодня около 9 часов патрульные получили вызов на проспекте Центральном возле гостиницы "Николаев" происходит конфликт двух мужчин, которые держат в руках пистолеты и якобы слышны выстрелы", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, полицейские увидели двух мужчин, которые объяснили, что у них возник конфликт по поводу парковки одного из них. В ходе него один из мужчин оторвал с машины другого государственный номерной знак и пытался скрыть его в своем авто.

"У обоих граждан при себе были предметы, похожие на пистолеты и разрешительные документы на них", - уточнили в патрульной полиции.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Центрального отдела полиции.

Как сообщают местные СМИ, во время конфликта у отеля находились около 60 детей - они ожидали автобус. Из-за стрельбы у детей началась паника.

Напомним, злоумышленники пытались блокировали близкий наряд на Буковине. Пограничники применили оружие.

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