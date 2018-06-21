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"Слідство.Інфо" обнаружило российский паспорт Труханова и его квартиру в Москве
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21.06.2018 15:32
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По данным проекта "Слідство.Інфо", копия российского паспорта мэра
Одессы Геннадия Труханова была найдена в Panama Papers. По данным
СМИ, Труханов имеет российское гражданство Фото: omr.gov.ua
Журналисты смогли получить копию российского загранпаспорта
Труханова между идентификационных документов владельцев и
директоров компании Corderoy Asset Partners Ltd.Документ №5133183,
выдан 26 июня 2003 министерством иностранных дел России. День и
место рождения в документе соответствуют данным из официальной
биографии мэра Одессы. Срок действия паспорта закончился 26 июня
2008-го, что означает, что по крайней мере с 2003-го по 2008 год
Труханов был гражданином России.Это противоречит заявлению
российского консульства в Одессе о том, что у Труханова нет
российского гражданства и паспорта.Косвенные доказательства
российского гражданства Труханова появились в апреле 2016 года, во
время первой публикации Панамского архива. "Слідство.Інфо"
обнаружило связь между одесским мэром и несколькими оффшорными
компаниями с Британских Виргинских островов, которые занимались
строительством в Одессе и Киеве.Для регистрации компаний Труханов
указал адрес в российском городе Сергиев Посад под Москвой. Это
могло означать, что он у него есть российский паспорт, однако
самого документа в архиве тогда не обнаружили.После журналистского
расследования Труханов опубликовал справку из Генерального
консульства России в Одессе о том, что он не имеет российского
гражданства.Управление СБУ в Одесской области заявило, что
проверило информацию о наличии российского гражданства у Труханова
и не нашло никаких доказательств.Также журналисты обнаружили в
файлах Paradise Papers, что дочь Труханова использовала адрес в
Москве для регистрации собственных оффшорных компаний.Согласно
официальному российскому реестру недвижимости, квартирой по адресу
Москва, Ломоносовский проспект, 18, квартира 550 владеет Мария
Дмитриевна Труханова, мать мэра.Труханов проживает с матерью и
должен был декларировать ее имущество. Однако не указывал в своей
декларации российскую квартиру, которая принадлежит его матери с
2003 года.До выхода на пенсию Мария Труханова 25 лет работала в
государственной больнице. Ориентировочная цена купленной ею
квартиры на Ломоносовский проспекте в Москве составляет от $300 до
900 тыс.Информацию о московской квартире матери Труханова передали
в НАБУ с просьбой проверить эту информацию. Антикоррупционное бюро
сообщило, что приобщило ее к материалам уже имеющегося
расследования.С 2012-го по 2014-й Труханов был народным депутатом
от Партии регионов. В мае 2014 года его избрали мэром Одессы.В
феврале 2018 года Национальное антикоррупционное бюро
Украины вручило Труханову подозрение в нанесении ущерба
городскому бюджету Одессы. После задержания суд отпустил
мэра на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко
Дмитрия Голубова.
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