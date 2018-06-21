По данным проекта "Слідство.Інфо", копия российского паспорта мэра Одессы Геннадия Труханова была найдена в Panama Papers. По данным СМИ, Труханов имеет российское гражданство Фото: omr.gov.ua Журналисты смогли получить копию российского загранпаспорта Труханова между идентификационных документов владельцев и директоров компании Corderoy Asset Partners Ltd.Документ №5133183, выдан 26 июня 2003 министерством иностранных дел России. День и место рождения в документе соответствуют данным из официальной биографии мэра Одессы. Срок действия паспорта закончился 26 июня 2008-го, что означает, что по крайней мере с 2003-го по 2008 год Труханов был гражданином России.Это противоречит заявлению российского консульства в Одессе о том, что у Труханова нет российского гражданства и паспорта.Косвенные доказательства российского гражданства Труханова появились в апреле 2016 года, во время первой публикации Панамского архива. "Слідство.Інфо" обнаружило связь между одесским мэром и несколькими оффшорными компаниями с Британских Виргинских островов, которые занимались строительством в Одессе и Киеве.Для регистрации компаний Труханов указал адрес в российском городе Сергиев Посад под Москвой. Это могло означать, что он у него есть российский паспорт, однако самого документа в архиве тогда не обнаружили.После журналистского расследования Труханов опубликовал справку из Генерального консульства России в Одессе о том, что он не имеет российского гражданства.Управление СБУ в Одесской области заявило, что проверило информацию о наличии российского гражданства у Труханова и не нашло никаких доказательств.Также журналисты обнаружили в файлах Paradise Papers, что дочь Труханова использовала адрес в Москве для регистрации собственных оффшорных компаний.Согласно официальному российскому реестру недвижимости, квартирой по адресу Москва, Ломоносовский проспект, 18, квартира 550 владеет Мария Дмитриевна Труханова, мать мэра.Труханов проживает с матерью и должен был декларировать ее имущество. Однако не указывал в своей декларации российскую квартиру, которая принадлежит его матери с 2003 года.До выхода на пенсию Мария Труханова 25 лет работала в государственной больнице. Ориентировочная цена купленной ею квартиры на Ломоносовский проспекте в Москве составляет от $300 до 900 тыс.Информацию о московской квартире матери Труханова передали в НАБУ с просьбой проверить эту информацию. Антикоррупционное бюро сообщило, что приобщило ее к материалам уже имеющегося расследования.С 2012-го по 2014-й Труханов был народным депутатом от Партии регионов. В мае 2014 года его избрали мэром Одессы.В феврале 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило Труханову подозрение в нанесении ущерба городскому бюджету Одессы. После задержания суд отпустил мэра на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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