|Киевсовет поддержал сохранение найденных на Почтовой площади артефактов
|21.06.2018 15:34
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Решение позволяет продлить археологические работыКиевский городской совет на пленарном заседании в четверг, 21 июня, приняла решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на месте строительства торгово-развлекательного коплекса на Почтовой площади.
Фото: kiev.klichko.org
В 2015 году во время строительства подземного торгово-развлекательного центра на Почтовой площади ученые сначала обнаружили уникальные артефакты XVI-XVIII веков, а потом нашли полноценную улицу времен Киевской Руси XI-XII веков.
Компанией-застройщиком на этой территории является ООО Хенсфорд-Украина (ее владельцем является Hansford Impex).
Сейчас раскопки под Почтовой площадью прекращено: Хенсфорд-Украина с октября отказывается финансировать любые работы, хотя по закону должен это делать.
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что это решение позволяет продлить археологические работы и организовать на этом месте публичное пространство.
Согласно решению, предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, подлежащих консервации и музеефикации на месте. А также провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.
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Кроме того, решение предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения Центр консервации предметов археологии. Как отметили в Киевсовете, это необходимо, ведь в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади.
Как сообщает Интерфакс-Украина , согласно внесенным поправками, КГГА обязана обеспечить прекращение строительных работ на месте, где нашли артефакты. Киевсовет также запретил отводить земельные участки на этой территории до решения вопроса с музеем.
Впрочем, Кличко высказал мнение, что разрывать договор с застройщиком ТРЦ пока нецелесообразно. Ранее, 7 июня, Киевсовет провалила голосование о прекращении инвестиционного договора с застройщиком.
"Инвестор, каким бы он ни был, вложил деньги в реконструкцию Почтовой площади. Если сейчас разрывать договор, придется возвращать сотни миллионов гривен, по меньшей мере, полмиллиарда гривен нужно будет компенсировать и еще полмиллиарда - вложить. У кого они есть, и кто готов принять на себя ответственность, если все рухнет и пострадают люди? ", - заявил Кличко.
Инициатор проекта решения о сохранении артефактов, депутат от взаимопомощи Сергей Гусовский отметил, что будет настаивать на прекращении договора с застройщиком ТРЦ.
Утром, перед началом пленарного заседания, активисты, требующие прекращения строительства на Почтовой площади, пытались прорваться на заседание Киевсовета . Произошло столкновение с охраной на входе, было сломано двери.
Накануне активисты установили контроль над территорией строительной площадки на Почтовой Площади, где были найдены уникальные артефакты времен Киевской Руси.