В Турции убили известную местную певицу Хаджер Тюлю, сообщает The Daily Mail.

По данным издания, женщина погибла в результате стрельбы, которую устроил мужчина в ночном клубе. Кроме исполнительницы смертельные ранения получил хозяин заведения. Также в больницу доставили четырех пострадавших.

Стоит отметить, что случай произошел в ночном клубе Medusa. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент остановки автомобиля, а также появление стрелка.

Сотрудники правоохранительных огранов нашли транспортное средство и задержали нескольких подозреваемых. В настоящее время продолжается допрос. О причинах стрельба не сообщается.

Как сообщал svodka.net ранее, во время массового обряда крещения в Эфиопии крокодил накинулся на протестантского священника . Рептилия смогла сбежать.

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