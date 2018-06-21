|В Турции застрелили известную певицу
|21.06.2018 15:36
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В Турции убили известную местную певицу Хаджер Тюлю, сообщает The Daily Mail.
По данным издания, женщина погибла в результате стрельбы, которую устроил мужчина в ночном клубе. Кроме исполнительницы смертельные ранения получил хозяин заведения. Также в больницу доставили четырех пострадавших.
Стоит отметить, что случай произошел в ночном клубе Medusa. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент остановки автомобиля, а также появление стрелка.
Сотрудники правоохранительных огранов нашли транспортное средство и задержали нескольких подозреваемых. В настоящее время продолжается допрос. О причинах стрельба не сообщается.
Как сообщал svodka.net ранее, во время массового обряда крещения в Эфиопии крокодил накинулся на протестантского священника. Рептилия смогла сбежать.
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