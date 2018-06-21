|Шведская полиция о стрельбе в Швеции: ранены 5 человек
|21.06.2018 15:38
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Представители шведской полиции проинформировали общественность об инциденте со стрельбой в городе Мальмё.В результате случившегося ранены пять человек.
Кстати, эта стрельба никак не связана с терактом.Шведская полиция контролирует сложившуюся ситуацию, заверяя граждан, что нечего без причин беспокоится. На место происшествия выехали следователи. Да, что касается личности подозреваемого, она пока не раскрывается.
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