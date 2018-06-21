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Шведская полиция о стрельбе в Швеции: ранены 5 человек
21.06.2018 15:38

Представители шведской полиции проинформировали общественность об инциденте со стрельбой в городе Мальмё. 

В результате случившегося ранены пять человек. 
Кстати, эта стрельба никак не связана с терактом.Шведская полиция контролирует сложившуюся ситуацию, заверяя граждан, что нечего без причин беспокоится. На место происшествия выехали следователи. Да, что касается личности подозреваемого, она пока не раскрывается.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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