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Снова активен курильский вулкан Эбеко
21.06.2018 15:38

Он выбросил столб пепла высотой в пределах 2,5 километра.

Представитель группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, проинформировал общественность о том, что на курильском острове Парамушир из кратера вулкана Эбеко произошел выброс пепла.
В сообщении группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сказано следующее: - "на вулкане Эбеко произошёл выброс пепла на высоту до 2,5километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении. В связи с этим властями установлен "оранжевый" цветовой код авиационной опасности". 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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