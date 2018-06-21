|В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Порошенко
|21.06.2018 15:40
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. Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Согласно сообщению, Путин подтвердил безальтернативность минским
соглашениям и отметил важность повышения эффективности переговорных
усилий в рамках минской Контактной группы и "нормандской
четвёрки".