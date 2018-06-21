. Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно сообщению, Путин подтвердил безальтернативность минским соглашениям и отметил важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы и "нормандской четвёрки".



"Лидеры обменялись мнениями по вопросам реализации инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", - говорится в сообщении.



Также президенты обсудили обмен заключенными и посещения их уполномоченными по правам человека обеих стран.



Напомним, Порошенко во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал его освободить украинских заложников и подчеркнул важность допуска Омбудсмена к удерживаемому в РФ Олегу Сенцову.





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