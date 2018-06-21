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Верховная Рада не смогла рассмотреть представление Луценко о снятии неприкосновенности с четырех нардепов
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21.06.2018 15:41
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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что повторно подаст представления
на снятие неприкосновенности с четырех нардепов в августе из-за
срыва их рассмотрения в регламентном комитете Верховной Рады.
Луценко призвал нардепов "прекратить игры в депутатскую
самооборону" Фото: ЕРА "Регламентный комитет Верховной Рады,
который должен рассматривать представления Генпрокурора в его
присутствии, собрался отдельно и вернул документы через
председателя Верховной Рады Украины в связи с тем, что они не
понимают, что они получили. Это грубое нарушение закона про порядок
и полномочий регламентного комитета. Я расцениваю это как очевидное
нежелание передать рассмотрение моего представления в сессионный
зал", – подчеркнул он.Генпрокурор подчеркнул, что не был на
рассмотрении представлении в отношении депутатов от фракции
Оппозиционного блока Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и
Сергея Дунаева."Тем не менее, комитет отправил это представление
без его фактического рассмотрения", – рассказал он.По словам
Луценко, сроки рассмотрения представлений в отношении Вилкула,
Колесникова и Дунаева сорваны, следовательно он не может дать их на
рассмотрение из-за риска их обжалования в суде. Представление в
отношении народного депутата из группы "Воля народа" Александра
Пономарева рассмотрели и отправили на рассмотрение спикеру
Верховной Рады с нарушением сроков, что также не позволяет его
рассмотреть. "Я обязательно внесу представление в отношении
выше упомянутых четырех неродных депутатов снова в Верховную Раду
Украины. Но учитывая, что срок работы ВР подходит к концу, я
вынужден это сделать только в конце августа месяца", – заявил
он.Луценко призвал нардепов "прекратить игры в депутатскую
самооборону" от ответственности.7 февраля в кулуарах Верховной
Рады Пономарев выхватил телефон из рук
журналиста Ивана Марусенко и еще у одного корреспондента.
После перепалки нардеп вернул телефоны. Прокуратура начала
уголовное производство в отношении Пономарева за
препятствование работе журналистов.18 мая Луценко внес в
Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности
с Пономарева.В
отношении Вилкула и Колесникова представления
были внесены 25 мая. Первый, по данным прокуратуры, может быть
причастен к махинациям с землей, второй – к
злоупотреблению служебным положением.8 июня спикер ВР Андрей
Парубий на заседании парламента призвал Вилкула, Колесникова и
Дунаева получить представления Генпрокуратуры Украины о
снятии с них неприкосновенности. По его словам, представители
нардепов отказываются принимать представления, а сами народные
избранники на работу не ходят.19 июня комитет Верховной Рады
по вопросам регламента вернул Парубию представления на
снятие Вилкула и Колесникова.
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