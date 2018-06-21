Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что повторно подаст представления на снятие неприкосновенности с четырех нардепов в августе из-за срыва их рассмотрения в регламентном комитете Верховной Рады. Луценко призвал нардепов "прекратить игры в депутатскую самооборону" Фото: ЕРА "Регламентный комитет Верховной Рады, который должен рассматривать представления Генпрокурора в его присутствии, собрался отдельно и вернул документы через председателя Верховной Рады Украины в связи с тем, что они не понимают, что они получили. Это грубое нарушение закона про порядок и полномочий регламентного комитета. Я расцениваю это как очевидное нежелание передать рассмотрение моего представления в сессионный зал", – подчеркнул он.Генпрокурор подчеркнул, что не был на рассмотрении представлении в отношении депутатов от фракции Оппозиционного блока Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева."Тем не менее, комитет отправил это представление без его фактического рассмотрения", – рассказал он.По словам Луценко, сроки рассмотрения представлений в отношении Вилкула, Колесникова и Дунаева сорваны, следовательно он не может дать их на рассмотрение из-за риска их обжалования в суде. Представление в отношении народного депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева рассмотрели и отправили на рассмотрение спикеру Верховной Рады с нарушением сроков, что также не позволяет его рассмотреть. "Я обязательно внесу представление в отношении выше упомянутых четырех неродных депутатов снова в Верховную Раду Украины. Но учитывая, что срок работы ВР подходит к концу, я вынужден это сделать только в конце августа месяца", – заявил он.Луценко призвал нардепов "прекратить игры в депутатскую самооборону" от ответственности.7 февраля в кулуарах Верховной Рады Пономарев выхватил телефон из рук журналиста Ивана Марусенко и еще у одного корреспондента. После перепалки нардеп вернул телефоны. Прокуратура начала уголовное производство в отношении Пономарева за препятствование работе журналистов.18 мая Луценко внес в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с Пономарева.В отношении Вилкула и Колесникова представления были внесены 25 мая. Первый, по данным прокуратуры, может быть причастен к махинациям с землей, второй – к злоупотреблению служебным положением.8 июня спикер ВР Андрей Парубий на заседании парламента призвал Вилкула, Колесникова и Дунаева получить представления Генпрокуратуры Украины о снятии с них неприкосновенности. По его словам, представители нардепов отказываются принимать представления, а сами народные избранники на работу не ходят.19 июня комитет Верховной Рады по вопросам регламента вернул Парубию представления на снятие Вилкула и Колесникова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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