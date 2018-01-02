ГФС сократила список крупнейших налогоплательщиков на 1,2 тыс.

Государственная фискальная служба (ГФС) внесла изменения в обнародованный ранее список крупнейших налогоплательщиков на 2018 год и сократила их количество на 1230 предприятий – до 1364.

Соответствующий документ обнародован на сайте ГФС.

Согласно приказу ГФС от 29 сентября 2017 года, список крупнейших налогоплательщиков включал в себя 2594 предприятия.

Согласно принятым в декабре 2017-го изменениям в Налоговый кодекс, крупнейшим налогоплательщиком считается юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины с годовым объемом дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательные налоговые (отчетные) квартала превышает EUR50 млн (было 1 млн грн) или общая сумма уплаченных в госбюджет налогов, сборов и платежей за тот же период превышает EUR1 млн (было 20 млн грн) при условии, что без таможенных платежей она выше EUR0,5 млн.

Соответствующие поправки были приняты по просьбе Офиса крупных плательщиков, который отмечал значительный рост объемов операций всех налогоплательщиков. В связи с этим в Офис должно было перейти еще 1,2 тыс. предприятий, тогда как ведомство должно заниматься промышленно-финансовыми группами, отметила в ходе обсуждения поправки глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

В 2017 году список крупнейших налогоплательщиков пополнился до 2,5 тыс. предприятий, что на 45,6% больше, чем в 2016-м.