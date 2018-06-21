|Китай снизил инвестиции в США на 92%
|21.06.2018 15:42
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Объем сделок с участием китайских компаний в США сократился в прошлом году до 29 млрд с 46 млрд долларов в 2016 годуКитай в январе-мая 2018 года сократил инвестиции в США на 92%, до 1,8 миллиарда долларов.
Фото: gettyimages.com
С учетом продажи активов китайских компаний в США за этот период можно говорить об оттоке китайского капитала в сумме 7800000000 долларов, говорится в отчете, - сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на данные консалтинговой и исследовательской фирмы Rhodium Group.
Выросла напряженность в отношениях Китая и США, а также стремление Пекина ограничить вывод капитала из КНР и снизить долговую нагрузку компаний и организаций негативно сказались на инвестициях.
По данным Rhodium, охлаждение началось еще во второй половине 2017 года, в результате чего объем сделок с участием китайских компаний в США сократился в прошлом году до 29 млрд с 46 млрд долларов в 2016 году.
При этом число незавершенных и обсуждаемых сделок с участием китайских инвесторов также уменьшилось.
Если раньше практически каждая такая операция осуществлялась в несколько сотен миллионов долларов и более, то в этом году средняя сумма составляет только 46 млн долларов.
Напомним, Белый дом обвинил Китай в ведении политики "экономической агрессии", которая угрожает Соединенным Штатам и всему миру.
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины на китайские товары на сумму $ 200 000 000 000, если Китай повысит пошлины на товары из США.