Объем сделок с участием китайских компаний в США сократился в прошлом году до 29 млрд с 46 млрд долларов в 2016 году

С учетом продажи активов китайских компаний в США за этот период можно говорить об оттоке китайского капитала в сумме 7800000000 долларов, говорится в отчете, - сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на данные консалтинговой и исследовательской фирмы Rhodium Group.

Выросла напряженность в отношениях Китая и США, а также стремление Пекина ограничить вывод капитала из КНР и снизить долговую нагрузку компаний и организаций негативно сказались на инвестициях.

По данным Rhodium, охлаждение началось еще во второй половине 2017 года, в результате чего объем сделок с участием китайских компаний в США сократился в прошлом году до 29 млрд с 46 млрд долларов в 2016 году.

При этом число незавершенных и обсуждаемых сделок с участием китайских инвесторов также уменьшилось.

Если раньше практически каждая такая операция осуществлялась в несколько сотен миллионов долларов и более, то в этом году средняя сумма составляет только 46 млн долларов.

Напомним, Белый дом обвинил Китай в ведении политики "экономической агрессии", которая угрожает Соединенным Штатам и всему миру.