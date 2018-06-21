Приблизительно полусотня населенных пунктов в Новосибирской области оказалась обесточена после грозы. В общем, в этот раз без света остались более тридцати тысяч человек. Эта информация обнародована в сообщении регионального ГУ МЧС.

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