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Аслунд: Трамп ненавидит “Северный поток – 2”. Возможно, он решит ввести санкции
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21.06.2018 15:48
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Законодательство США дает право американскому президенту Дональду
Трампу ввести санкции в связи со строительством "Северного потока –
2", отметил старший научный сотрудник Atlantic Council,
шведско-американский экономист Андерс Аслунд в интервью главному
редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Аслунд предположил, что
Трамп может ввести санкции в связи с "Северным потоком – 2"
Фото: EPA "Трамп ненавидит "Северный поток – 2". Возможно, он
решит ввести санкции. Ныне существующее законодательство США дает
ему такие права", – сказал Аслунд.Он отмечал, что проект могут
и не реализовать из-за материальных и технических трудностей и
санкций против бизнесменов Геннадия Тимченко и Аркадия
Ротенберга."Северный поток – 2" – второй газопровод,
который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря.
Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового
трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость
проекта – 9,5 млрд евро, его наполовину финансируют российский
"Газпром" и пять европейских компаний. В
"Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут
в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти Украины, Польши, Венгрии,
Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают
"Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности
Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл
газопровод новым гибридным оружием России против
Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили
возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока
нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит
газа через территорию Украины после строительства "Северного
потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина,
поставки газа через Украину будут зависеть от экономической
целесообразности.По данным американского журнала Foreign
Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти
европейских компаний, задействованных в проекте "Северный
поток – 2".
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