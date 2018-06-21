По его словам, россияне размещаются в так называемом "втором эшелоне" от линии соприкосновения и оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения

Российские офицеры "наблюдают" за работой вооруженных подразделений боевиков, сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.

Основным мотивом вступления в банд в ОРДЛО для большинства является материальная польза, но они укомплектованы на 50%. Их предводителями становятся лица с уголовным прошлым, рассказал экс-боевик.

Материальные ресурсы и боеприпасы разворовываются, сообщил он.

"Многие хочет вернуться назад. В России они там никому не нужны, они бы хотели вернуться, потому что уже сделали ошибку в жизни и боятся украинского правосудия" , - рассказал боевик о тех, кто вступил в ряды террористов.

Правоохранители установили, что мужчина в апреле 2017 присоединился к боевикам.

В рядах террористов он "служил" механиком-водителем БМП в одном из батальонов Алчевска.

Он "участвовал в противостоянии близко линии разграничения", а в июне 2018 решил уйти от боевиков за "давление со стороны террористов".

Когда экс-боевик вернулся в Харьков, его задержали правоохранители. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.