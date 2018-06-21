|Задержанный боевик "ЛНР" рассказал о русских в Донбассе
|21.06.2018 15:48
|
По его словам, россияне размещаются в так называемом "втором эшелоне" от линии соприкосновения и оказывают огневую поддержку из тяжелого вооруженияСотрудники СБУ задержали бывшего боевика "ЛНР", который рассказал о присутствии российских военных на временно оккупированных территориях.
Фото: ssu.gov.ua
Российские офицеры "наблюдают" за работой вооруженных подразделений боевиков, сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.
Основным мотивом вступления в банд в ОРДЛО для большинства является материальная польза, но они укомплектованы на 50%. Их предводителями становятся лица с уголовным прошлым, рассказал экс-боевик.
Материальные ресурсы и боеприпасы разворовываются, сообщил он.
"Многие хочет вернуться назад. В России они там никому не нужны, они бы хотели вернуться, потому что уже сделали ошибку в жизни и боятся украинского правосудия" , - рассказал боевик о тех, кто вступил в ряды террористов.
Правоохранители установили, что мужчина в апреле 2017 присоединился к боевикам.
В рядах террористов он "служил" механиком-водителем БМП в одном из батальонов Алчевска.
Он "участвовал в противостоянии близко линии разграничения", а в июне 2018 решил уйти от боевиков за "давление со стороны террористов".
Когда экс-боевик вернулся в Харьков, его задержали правоохранители. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.
Напомним, в результате военной операции схвачено бывшего украинского военного Алексея Бидусенка, год назад перешел на сторону русских оккупационных войск.