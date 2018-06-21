Антикоррупционный суд должен рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщает со ссылкой на .

ПРЕДЫСТОРИЯ. В обнародованном варианте закона о создании Антикоррупционного суда была обнаружена правка, которая позволяет рассматривать апелляции по делам НАБУ в судах общей юрисдикции. Правка касается тех дел, которые суды начали рассматривать до создания Антикоррупционного суда. Отмечается, что эта норма появилась в тексте законопроекта за час до голосования. При этом эксперты считают, что она позволит избежать ответственности топ-коррупционерам.

РЕАКЦИЯ. В свою очередь Кристин Лагард считает, что сейчас крайне важным является безотлагательное принятие парламентом дополнительного закона, поданного Президентом, который позволит непосредственно сформировать суд.

«Не менее важным является восстановление поддержанных в первом чтении норм относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех дел в своей юрисдикции, включая все новые апелляции на соответствующие решения судов первой инстанции», – заявила руководитель .

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