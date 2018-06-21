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За сутки в Японии после землетрясения произошло 26 афтершоков
21.06.2018 15:54

В Японии дальше неспокойно: произошло 26 афтершоков. 

Представители главного метеорологического управления Японии проинформировали общественность о повторных подземных толчках за сутки после разрушительного землетрясения в Осаке.
Специалисты считают, что повторение толчков стоит ожидать в течение недели.Напомним, что в результате произошедшего сеймособытия в префектуре Осака погибли люди - четыре человека. В числе пострадавших еще 360 человек. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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