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Глава японского Минобороны Ицунори Онодэра: Токио не станет пересматривать планы совместных военных учений с США
21.06.2018 15:54

В Токио не будут пересматривать планы совместных американо-японских военных маневров.

Сам глава японского Минобороны Ицунори Онодэра заявил следующее: - «как и сказано в сообщении американской стороны, изменений по учениям за пределами Корейского полуострова нет».
На днях японский министр разговаривал с американским коллегой Джеймсом Мэттисом. В беседе он подтвердил намерения Японии проводить совместные учения военнослужащими США «как и раньше, в полном объеме».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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