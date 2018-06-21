|Глава японского Минобороны Ицунори Онодэра: Токио не станет пересматривать планы совместных военных учений с США
|21.06.2018 15:54
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В Токио не будут пересматривать планы совместных американо-японских военных маневров.Сам глава японского Минобороны Ицунори Онодэра заявил следующее: - «как и сказано в сообщении американской стороны, изменений по учениям за пределами Корейского полуострова нет».
На днях японский министр разговаривал с американским коллегой Джеймсом Мэттисом. В беседе он подтвердил намерения Японии проводить совместные учения военнослужащими США «как и раньше, в полном объеме».
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