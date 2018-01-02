В понедельник,1 января, в силу вступило межгосударственное соглашение между Бельгией и Нидерландами об изменении государственной границы, сообщает Deutsche Welle .

Страны договорились об изменении границы, при этом Нидерланды получили от Бельгии большую территорию, чем отдали. В частности, Бельгия получила полуостров площадью в 3 гектара, а Нидерланды - 16 гектаров.

Стоит отметить, что основанием для корректировки границ стало изменение русла реки Маас между городом Эйсден в Нидерландах и бельгийским муниципалитетом Везе. В 1960-80-х годах из-за проведения инженерных работ бельгийский остров стал полуостровом, имеющим сообщение с Нидерландами, а нидерландский остров физически присоединили к Бельгии.

В дальнейшем это усложнило работу правоохранителей из-за несовершенного законодательства, которое не позволяло полицейским работать на указанных территториях. Острова стали неконтролируемой территорией, где совершались преступления связанные с наркоторговлей.

Кроме того, на данной территории обнаружили обезглавленное тело, а полиция долгое время не могла начать расследование преступления. Данная ситуация послужила толчком для соглашения об обмене территориями.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 27 декабря, Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Российской Федерацией .

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