|
Партия "Відродження" передала Парубию обращение к силовикам с требованием расследовать вчерашние события в Харькове
|
21.06.2018 15:56
|
Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор
Бондарь заявил в парламенте, что в Харькове целенаправленно создают
управленческий беспорядок и вручил спикеру ВР Андрею Парубию
обращение, в котором политсила требует от СБУ и МВД расследовать
столкновения в Харьковском горсовете 20 мая. | Виктор
Бондарь: Это организуют сами руководители СБУ, в частности, лично
начальник управления СБУ в Харьковской области Фото:
vidrodzhennya.org.ua "Мы вынуждены заявить, что в последние дни СБУ
одновременно, синхронно начала вызывать всех руководителей
коммунальных предприятий Харькова, заведующих структурных
подразделений этих объектов и проводить многочасовые допросы в
поисках неизвестно чего. Апогеем этих действий стал штурм
Харьковского городского совета. Молодчики с битами, в балаклавах,
не представляясь, разгромили горсовет, препятствовали проведению
сессии. В это время СБУ, МВД делали вид, что ничего не
происходит", – заявил с трибуны сопредседатель депутатской
группы "Партия Відродження" "Виктор Бондарь.Он отметил, что
управленческий беспорядок в Харькове создают умышленно."Вопрос: кто
это организовывает? По нашим данным, которые мы получили изнутри
правоохранительных органов, это организуют сами руководители СБУ, в
частности, лично начальник управления СБУ в Харьковской области.
Нам известно, что он получал команды из Киева. Сейчас мы пытаемся
выяснить, откуда: от руководства СБУ или из Администрации
Президента. Цель – на примере Харькова показать, как будет с
другими мэрами, если они не начнут слушаться одной политической
силы, которая может стать главной диктаторской силой
Украины", – убежден нардеп.В связи со вчерашним инцидентом до
сих пор никто не задержан, а кто штурмовал горсовет,
правоохранители не установили, подчеркнул он. "Мы обращаемся к
спикеру, к руководителям правоохранительных органов с тем, чтобы
провести служебное расследование и дать правовую оценку действиям
руководителя СБУ Харьковской области, руководства Нацполиции
Харьковской области, которые не приняли мер по предотвращению этих
событий. Ми также требуем поймать участников. И второе: перестаньте
мешать работать городу, перестаньте "кошмарить" коммунальные
предприятия! Вы хотите в Харькове создать коммунальный коллапс. Это
у вас не получится! Команда крепкая, и она будет работать. Никто не
даст этого делать", – заявил Виктор
Бондарь.ВИДЕОВидео: Партія "Відродження" / YouTube
Утром 20 июня в Харьковский горсовет пришли активисты,
которые протестовали против застройки участка около стадиона
"Металлист". У них возникла перепалка с охраной, в ходе
которой был распылен газ, в помещении подожгли дымовые
шашки. Сотрудники Госслужбы по ЧС эвакуировали людей из здания.
Также активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра
города Геннадия Кернеса Андрея Руденко. После инцидента
были госпитализированы две сотрудницы Харьковского
городского совета, сегодня – еще две.В СБУ заявили, что
не имеют отношения к правонарушениям, которые произошли в здании
Харьковского горсовета.Полиция открыла уголовное
производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного
кодекса Украины. Мэр Харькова Геннадий Кернес считает,
что вчерашние столкновения в горсовете Харькова полиция должна
квалифицировать как "попытку захвата государственного здания".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира