Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь заявил в парламенте, что в Харькове целенаправленно создают управленческий беспорядок и вручил спикеру ВР Андрею Парубию обращение, в котором политсила требует от СБУ и МВД расследовать столкновения в Харьковском горсовете 20 мая. | Виктор Бондарь: Это организуют сами руководители СБУ, в частности, лично начальник управления СБУ в Харьковской области Фото: vidrodzhennya.org.ua "Мы вынуждены заявить, что в последние дни СБУ одновременно, синхронно начала вызывать всех руководителей коммунальных предприятий Харькова, заведующих структурных подразделений этих объектов и проводить многочасовые допросы в поисках неизвестно чего. Апогеем этих действий стал штурм Харьковского городского совета. Молодчики с битами, в балаклавах, не представляясь, разгромили горсовет, препятствовали проведению сессии. В это время СБУ, МВД делали вид, что ничего не происходит", – заявил с трибуны сопредседатель депутатской группы "Партия Відродження" "Виктор Бондарь.Он отметил, что управленческий беспорядок в Харькове создают умышленно."Вопрос: кто это организовывает? По нашим данным, которые мы получили изнутри правоохранительных органов, это организуют сами руководители СБУ, в частности, лично начальник управления СБУ в Харьковской области. Нам известно, что он получал команды из Киева. Сейчас мы пытаемся выяснить, откуда: от руководства СБУ или из Администрации Президента. Цель – на примере Харькова показать, как будет с другими мэрами, если они не начнут слушаться одной политической силы, которая может стать главной диктаторской силой Украины", – убежден нардеп.В связи со вчерашним инцидентом до сих пор никто не задержан, а кто штурмовал горсовет, правоохранители не установили, подчеркнул он. "Мы обращаемся к спикеру, к руководителям правоохранительных органов с тем, чтобы провести служебное расследование и дать правовую оценку действиям руководителя СБУ Харьковской области, руководства Нацполиции Харьковской области, которые не приняли мер по предотвращению этих событий. Ми также требуем поймать участников. И второе: перестаньте мешать работать городу, перестаньте "кошмарить" коммунальные предприятия! Вы хотите в Харькове создать коммунальный коллапс. Это у вас не получится! Команда крепкая, и она будет работать. Никто не даст этого делать", – заявил Виктор Бондарь.ВИДЕО Видео: Партія "Відродження" / YouTube Утром 20 июня в Харьковский горсовет пришли активисты, которые протестовали против застройки участка около стадиона "Металлист". У них возникла перепалка с охраной, в ходе которой был распылен газ, в помещении подожгли дымовые шашки. Сотрудники Госслужбы по ЧС эвакуировали людей из здания. Также активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра города Геннадия Кернеса Андрея Руденко. После инцидента были госпитализированы две сотрудницы Харьковского городского совета, сегодня – еще две.В СБУ заявили, что не имеют отношения к правонарушениям, которые произошли в здании Харьковского горсовета.Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что вчерашние столкновения в горсовете Харькова полиция должна квалифицировать как "попытку захвата государственного здания". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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