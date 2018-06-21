Голливудский автор комиксов и сценарист Блейк Лейбел, который в июне 2016 года предстал перед судом Лос-Анджелеса с обвинениями в жестоком убийстве своей девушки, украинки Яны Касьян, признан виновным.

Как сообщает , присяжные единогласно признали Лейбела виновным, отдельно рассмотрев и жестокие действия, которые предшествовали смерти украинки. Отмечается, что 36-летнего сценариста ждет пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения.

В мае 2016 года Блейк Лейбел совершил жуткое преступление, в его апартаментах было найдено тело украинки Яны Касьян, которая эмигрировала в США двумя годами ранее. Эксперты установили, что перед смертью девушку избивали, пытали, насиловали, а после — откачали из тела всю кровь.

Тогда же полицейские арестовала бойфренда Яны, сценариста серии комиксов «Синдром», канадского художника, иллюстратора Блейка Лейбела. Как стало известно позже, убийство Яны Касьян оказалось идентичным с одной из сцен комиксов автора.

Согласно источнику, у Лейбела и Касьян осталась общая дочь, которая родилась только за несколько недель до гибели украинки. Предполагается, что ее опекуном будет бабушка, мама Яны Касьян.

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