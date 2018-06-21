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В Техасе увеличилось число жертв ДТП
21.06.2018 16:02

Стало известно, что в опрокинувшемся внедорожнике только находились 14 человек.

Обратим внимание, что число жертв автоаварии, случившейся в южной части штата Техас, практически рядом с границей с Мексикой, увеличилось до пяти. Это заявление принадлежит местному окружному шерифу Мэрион Бойду на пресс-конференции. 

Бойд сообщил, что в внедорожнике находились нелегальные иммигранты. Они предприняли попытку скрыться от сотрудников службы пограничного контроля. Транспортное средство двигалось со скоростью приблизительно 160 км/ч. Однако, на такой скорости водитель не справился с управлением, следовательно его машина перевернулась. 
В результате случившегося на месте происшествия скончались четыре человека. Один находится в больнице. Еще было госпитализировано несколько пострадавших. 
Шериф объяснил, что во внедорожнике находились 14 человек.
Бойд уточнил информацию о водителе и одном из пассажиров, сообщив о том, что они граждане США. Их взяли под стражу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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