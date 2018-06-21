Погода, Новости, загрузка...
Последствие ДТП в Дагестане: госпитализированы семь человек
21.06.2018 16:03

В Дагестане произошло ДТП, в ходе которого пятеро пострадавших детей.

Семь человек, в том числе пятеро детей, госпитализировали в результате столкновения двух автомобилей в Хасавюртовском районе, Дагестан. Эту информацию обнародовала Залине Муртазалиевой, представителю министерства здравоохранения республики. 

Муртазалиева сообщила следующее: - "около села Тотурбийкала Хасавюртовского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали семь человек, в том числе пять детей. Все пострадавшие госпитализированы в Хасавюртовскую центральную городскую больницу". Позже она добавила следующее: - "один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных госпитализированных средней степени тяжести". 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить