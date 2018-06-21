В матче против сборной Дании на чемпионате мира в России футболистам из Австралии удалось сравнять счет благодаря пенальти, назначенному после просмотра видеоповтора – 1:1. Команды впервые сыграли в официальном матче Фото: ЕРА Поединок проходил в Самаре.Счет на 7-й минуте ударом под перекладину открыл датчанин Кристиан Эриксен.На 38-й минуте Миле Йединак реализовал пенальти, назначенное после просмотра видеоповтора.В официальных поединках команды сыграли впервые.Сегодня состоится второй матч в группе, сыграют Франция и Перу. Как минимум до его завершения в турнирной таблице будет лидировать Дания, у которой четыре очка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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