В матче против сборной Дании на чемпионате мира в России
футболистам из Австралии удалось сравнять счет благодаря пенальти,
назначенному после просмотра видеоповтора – 1:1. Команды впервые
сыграли в официальном матче Фото: ЕРА Поединок проходил в
Самаре.Счет на 7-й минуте ударом под перекладину открыл датчанин
Кристиан Эриксен.На 38-й минуте Миле Йединак реализовал пенальти,
назначенное после просмотра видеоповтора.В официальных поединках
команды сыграли впервые.Сегодня состоится второй матч в группе,
сыграют Франция и Перу. Как минимум до его завершения в турнирной
таблице будет лидировать Дания, у которой четыре очка.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира