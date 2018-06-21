Одна из самых популярных моделей современной индустрии моды Джиджи Хадид украсила обложку июльского номера австралийского Vogue. Известно, что 23-летняя американская супермодель приняла участие в съемках новой модной фотосессии, автором которой выступил известный итальянский фешн-фотограф Джампаоло Сгура.

На новых кадрах Хадид появилась без макияжа, продемонстрировав естественность и непринужденность в стильных образах, подобранных для съемки известным стилистом Кристин Сентенера.

"Прошлый год многому меня научил. Я, наконец, смогла расставить приоритеты и научилась управлять своим временем. Я также научилась говорить "нет" и считаю, что этому стоит поучиться каждому человеку", - говорит она.

Хадид также призналась, что карьера модели не так проста, как кажется на первый взгляд:

"В модельной индустрии твоя работа - лишь часть одного большого креативного процесса. Ты не можешь контролировать, какую одежду ты носишь, тему съемки, креативное направление и многие другие вещи", - сообщила она.

Как сообщал svodka.net ранее, известная американская модель Джиджи Хадид обнародовала на своей Instagram-странице фото , на котором она запечатлена в эффектном вечернем наряде кремового цвета.

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