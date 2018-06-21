В соцсетях были сообщения, что воздушное судно загорелось по пути в Ростов-на-Дону. Однако, в результате этого инцидента никто не пострадал. Это была только лишь незначительная техническая неисправность самолета.



В общем, сборная Саудовской Аравии по футболу прилетела в Ростов-на-Дону, информирует общественность представители федерации футбола Саудовской Аравии на своей официальной странице в Twitter.

В сообщении было сказано следующее: - "Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной в настоящее время направляется к месту своего жительства".

Есть видеозапись инцидента, которую разместили в соцсетях. На ней отчетливо видно, что под крылом летевшего самолета, рядом с двигателем, видно огонь.

Напомним, что Саудовская сборная прилетела на борту авиакомпании "Россия". Комментарии авиакомпании по этому поводу отсутствуют.

В общем, футболисты сборной Саудовской Аравии все-таки прилетели в Ростов-на-Дону. Сегодня, 20 июня, они проведут матч группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая. Да, что касается встречи группы А с уругвайцами, она тоже запланирована на среду.

Кстати, команда Саудовской Аравии на ЧМ-2018 базируется и проживает в Санкт-Петербурге. Когда есть перерывы межу матчами, она тренируется на базе футбольного клуба "Зенит".



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