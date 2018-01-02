Два человека погибли, тысячи решили покинуть свои дома из-за сильных ветров и наводнений после того, как тропическая депрессия поразила центральную часть Филиппин во вторник, которая последовала после смертоносных штормов в течение рождественского сезона, передает со ссылкой на AFP.

О смертях сообщили с острова Себу, где пожилая женщина погибла в результате оползня, и еще один человек умер после того, как он ударился головой о тротуар. Из-за шторма в этом районе отключилось электричество.

Жертвами тропического шторма Кай-Так стали 47 человек в центральных Филиппинах в прошлом месяце, а тропический шторм Томбин забрал жизни 240 людей на южном острове Минданао.

Метеорологическая служба страны предупредила, что во вторник стихия может удивить западный туристический остров Палаван, где порывы ветра могут достигать 65 километров в час.

На Палаване зарегистрировано 37 из всех смертей из-за шторма Томбин, еще 60 людей считаются пропавшими без вести, отметил один из чиновников Гил Акоста.

По данным нацагентства по борьбе со стихийными бедствиями в Маниле, около 4000 человек в центральной части Филиппин переехали в более безопасную зону, чтобы избежать сильных ветров и наводнений.

В среднем Филиппины ежегодно поражают 20 крупных штормов, многие из которых оставляют после себ жертвы.

Напомним, из-за урагана в 40 департаментах во Франции объявлен "оранжевый" уровень опасности.

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