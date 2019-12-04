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Путин заявил о готовности РФ сохранить транзит газа через Украину
04.12.2019 17:31
Путин заявил, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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