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Путин заявил о готовности РФ сохранить транзит газа через Украину
04.12.2019 17:31
Путин заявил, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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