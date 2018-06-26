Полиция установила 14 человек, подозреваемых в нападении на ромское поселение во Львове. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отметил Князев, 20-летний организатор нападения раздал несовершеннолетним различные орудия, в частности кому молоток, кому трубу, и отметил, что у них есть четыре минуты на захват палаток поселения ромов.

"На сегодняшний момент мы имеем 14 человек, подозреваемых в совершении этого правонарушения. Восемь человек полиция задержала сразу", - рассказал глава НП.

По его словам, полиция сработала и задержала подозреваемых.

Напомним, набег на лагерь цыган произошел во Львове поздно вечером 23 июня. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За набег задержали 8 человек, из них 7 – ученики львовских школ, еще один – 20-летний организатор. Двум несовершеннолетним подозреваемым в нападении суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

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