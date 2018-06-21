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Аслунд: В ближайшие полтора года Украине не стоит надеяться, что война закончится
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21.06.2018 16:11
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Если в России "не сломается режим", конфликт на Донбассе в
ближайшее время не завершится, сказал старший научный сотрудник
Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд в
интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.
Аслунд: Путин мог бы влиять на выборы в Украине Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я думаю, [президент РФ Владимир]
Путин с удовольствием отдал бы Донбасс, если бы у него была
возможность не слишком плохо выглядеть после этого", – сказал
Аслунд.По его словам, если Путин захочет это сделать, то "сможет
что-то выдумать", так как контролирует систему пропаганды в
России."Достаточно посмотреть Дмитрия Киселева (российский
телепропагандист. – ), чтобы понять, что там
огромные возможности.... Они хотят иметь работающие договоренности,
но не знают, как это сделать. В то же время обратите внимание на
"глас Путина" в Украине. Здесь будут президентские выборы через 10
месяцев, а спустя шесть месяцев – парламентские. Он мог бы
влиять на выборы в Украине. Думаю, в ближайшие полтора года мало
что удастся сделать и Украине, и России в плане этого
конфликта", – сказал Аслунд.Ведущая спросила: "То есть как
минимум еще полтора года Украине не стоит надеяться на то, что
война закончится?""Сложно на это рассчитывать, если в России не
случится ничего страшного, из-за чего режим сломается", –
заявил Аслунд.В апреле 2014 года на востоке Украины начался
вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными
силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют
часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других
государств обвиняют РФ во вмешательстве в конфликт: использовании
регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках
им оружия и финансовой поддержке. Российское
руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ
не является стороной противостояния.Украинская сторона часто
заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне
АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют
российские добровольцы.Президентские и парламентские выборы
запланированы в Украине на 2019 год.
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