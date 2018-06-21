Если в России "не сломается режим", конфликт на Донбассе в ближайшее время не завершится, сказал старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Аслунд: Путин мог бы влиять на выборы в Украине Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я думаю, [президент РФ Владимир] Путин с удовольствием отдал бы Донбасс, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого", – сказал Аслунд.По его словам, если Путин захочет это сделать, то "сможет что-то выдумать", так как контролирует систему пропаганды в России."Достаточно посмотреть Дмитрия Киселева (российский телепропагандист. – ), чтобы понять, что там огромные возможности.... Они хотят иметь работающие договоренности, но не знают, как это сделать. В то же время обратите внимание на "глас Путина" в Украине. Здесь будут президентские выборы через 10 месяцев, а спустя шесть месяцев – парламентские. Он мог бы влиять на выборы в Украине. Думаю, в ближайшие полтора года мало что удастся сделать и Украине, и России в плане этого конфликта", – сказал Аслунд.Ведущая спросила: "То есть как минимум еще полтора года Украине не стоит надеяться на то, что война закончится?""Сложно на это рассчитывать, если в России не случится ничего страшного, из-за чего режим сломается", – заявил Аслунд.В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют РФ во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.Президентские и парламентские выборы запланированы в Украине на 2019 год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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