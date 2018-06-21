В хозяин квартиры задержал женщину, которая пыталась его обворовать.

Забавную историю ее поимки опубликовали в Telegram-канале сообщества " оперативный", передает со ссылкой на .

"Сплю перед работой (работаю в ночную смену), слышу кто то открывает дверь ключём. Встаю с кровати, стоит женщина неблагополучной внешности и явно удивлена меня увидеть... (звонков телефона, домофона ИТП я не слышу когда сплю) Смотрит на меня, я на нее и говорит... СПЕЦСЛУЖБА - ПРЕДСТАВЬТЕСЬ!))) Я, оторопев окончательно произнес, ТЫ Б... КТО ВООБЩЕ И ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ У МЕНЯ ДОМА?!))) Она снова, дрожащим голосом, СПЕЦСЛУЖБА, ПРЕДСТАВЬТЕСЬ! ВАШИ ДОКУМЕНТЫ...))) Я говорю ок, беру сумку якобы взять документы, достаю спецсредство, заряжаю и тихо произношу, ТИХОНЕЧКО ВЫШЛА ОТСЮДА... Она пятится назад и выходит, я закрываю дверь, бегу на балкон, там гуляет с собакой сосед Паша.. Я крикнул, домушница, не отпускай из виду! Вызвал полицию, быстро одел штаны пробежал по этажам вверх-вниз и выскочил на улицу. В конце дома ее ждал какой то нарик, лет на 10 моложе, увидев меня он удрал. Ее я задержал, полиция приехала быстро и СОГ тоже", - рассказал киевлянин.

Он также отметил, что 2, 5 месяца назад его жена потеряла ключи.

"Я повел себя немного небрежно и не поменял дворец... Кстати, как она скидывала мои ключи, видели дети и показали полицейским. Ключи изъяли как улику... Завтра новый чертог, соседским детям мороженое, а любителям чужого... В общем суд решит", - заключил мужчина.

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