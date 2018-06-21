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Суд вернул дело Мартыненко в САП "на доработку"
21.06.2018 16:14
Суд вернул дело Мартыненко в САП "на доработку"
Обвинительный акт в отношении Николая Мартыненко и других фигурантов дела вернули прокурору для устранения недостатков
Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору для устранения недостатков дело по обвинению бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и группы других лиц в отмывании средств, полученных преступным путем.
Суд вернул дело Мартыненко в САП "на доработку" Фото: gettyimages.com

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Обвинительный акт в отношении Николая Мартыненко, Валерия Василькова, Руслана Журило, Сергея Переломы, Александра Сорокина и Владимира Богданца... вернуть прокурору для устранения недостатков", - озвучила решение председательствующий по делу судья Оксана Голуб во время подготовительного заседания в четверг, заслушав выступления сторон.

Ранее на заседании подсудимые согласились с тем, чтобы дело рассматривал Шевченковский райсуд Киева (меру пресечения им выбирал Соломенский райсуд Киева). Вместе с тем, они выразили протест по ходатайству прокурора о продлении им ранее избранных мер.

Напомним, в мае Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что направила в суд обвинительный акт в отношении Николая Мартыненко, Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова по делу о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" ( ВостГОК) и "Энергоатом".

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