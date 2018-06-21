Обвинительный акт в отношении Николая Мартыненко и других фигурантов дела вернули прокурору для устранения недостатков

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Обвинительный акт в отношении Николая Мартыненко, Валерия Василькова, Руслана Журило, Сергея Переломы, Александра Сорокина и Владимира Богданца... вернуть прокурору для устранения недостатков" , - озвучила решение председательствующий по делу судья Оксана Голуб во время подготовительного заседания в четверг, заслушав выступления сторон.

Ранее на заседании подсудимые согласились с тем, чтобы дело рассматривал Шевченковский райсуд Киева (меру пресечения им выбирал Соломенский райсуд Киева). Вместе с тем, они выразили протест по ходатайству прокурора о продлении им ранее избранных мер.