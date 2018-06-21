В супермаркетах Одессы посетители довольно часто обнаруживают товары с "сюрпризами" в виде волос в тортах и бумаги в сардельках.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на сайте "", передает

Так, одна из посетительниц купила пачку сарделек, и обнаружила в одной из них кусок бумаги, судя по виду, маркировочную наклейку, которая случайно попала в саму продукцию.

Другая одесситка купила пачку сухариков, и нашла там неизвестного происхождения брусок серого цвета.

Кроме того, в куске торта "Моцарт" был обнаружен волос.

На этом фоне ящик с апельсинами, половина которых покрылась явной плесенью уже не выглядит особенно удивительно.

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