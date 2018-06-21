|Торт с волосами и другие гадости: жуткие фото из украинских супермаркетов
|21.06.2018 16:15
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В супермаркетах Одессы посетители довольно часто обнаруживают товары с "сюрпризами" в виде волос в тортах и бумаги в сардельках.
Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на сайте "", передает
Так, одна из посетительниц купила пачку сарделек, и обнаружила в одной из них кусок бумаги, судя по виду, маркировочную наклейку, которая случайно попала в саму продукцию.
Другая одесситка купила пачку сухариков, и нашла там неизвестного происхождения брусок серого цвета.
Кроме того, в куске торта "Моцарт" был обнаружен волос.
На этом фоне ящик с апельсинами, половина которых покрылась явной плесенью уже не выглядит особенно удивительно.
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