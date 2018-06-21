|Шесть человек в числе раненых в результате стрельбы в шведском Мальме
|21.06.2018 16:18
|
Стрельба в центре города Мальме была открыта неизвестным.В результате случившегося пострадали шесть человек, пять из них госпитализированы, информируют общественность представители правоохранительных органов. Двое из них погибли. Одному из погибших было 18 лет, другому - 29.
Несколько слов о происшествии: стреляли рядом с интернет-кафе. Случившееся прокомментировал свидетель инцидента. Он сказал, что слышал 15-20 выстрелов. Вроде как стреляли из автоматического оружия.
Поделитесь статьей с друзьями