|Врачи зарегистрировали второй случай дифтерии с начала года
|21.06.2018 16:20
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Во всех регионах довольно вакцины для прививкиВ Рубежном Луганской области зарегистрировали второй случай дифтерии этого года в Украине. Врачи рекомендуют как можно быстрее сделать прививки против дифтерии и взрослым, и детям.
Фото: gettyimages.com
"Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины и предоставляется бесплатно и для детей, и для взрослых", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В Минздраве отмечают, что уровень вакцинации против дифтерии остается низким - лишь половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 мес. прошлого года и менее половины взрослых.
Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. Это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.
Ранее в Минздраве сообщили, что за последнюю неделю корью заболел 1401 человек. Из них - 560 взрослых и 841 ребенок.
Напомним, что теперь взрослые в группах повышенного риска заболевания корью имеют право на бесплатную вакцинацию.