Во всех регионах довольно вакцины для прививки

"Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины и предоставляется бесплатно и для детей, и для взрослых", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве отмечают, что уровень вакцинации против дифтерии остается низким - лишь половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 мес. прошлого года и менее половины взрослых.

Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. Это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.