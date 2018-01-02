|Новогоднее "перемирие": Первые сутки нового года не принесли мира на Донбасс, - штаб АТО
|02.01.2018 12:11
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Российско-оккупационные группировки продолжают обстреливать позиции ВСУ, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
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Сводка Пресс-центр штаба АТО за 1 января 2018 года, информирует еizvestia.com.
На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.
На Донецком направлении самая высокая вражеская огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополя соперник применил 120-мм и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Водяного. В районе Верхнеторецкого оккупанты выпустили в сторону укреплений украинских защитников более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Всего за минувшие сутки, российско-террористические войска 5 раз нарушили режим тишины.
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В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.