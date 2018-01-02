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Новогоднее "перемирие": Первые сутки нового года не принесли мира на Донбасс, - штаб АТО
02.01.2018 12:11
Новогоднее «перемирие»: Первые сутки нового года не принесли мира на Донбасс, — штаб АТО

Российско-оккупационные группировки продолжают обстреливать позиции ВСУ, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.


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Сводка Пресс-центр штаба АТО за 1 января 2018 года, информирует еizvestia.com.

На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

На Донецком направлении самая высокая вражеская огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополя соперник применил 120-мм и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Водяного. В районе Верхнеторецкого оккупанты выпустили в сторону укреплений украинских защитников более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Всего за минувшие сутки, российско-террористические войска 5 раз нарушили режим тишины.

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В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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