Российско-оккупационные группировки продолжают обстреливать позиции ВСУ, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Сводка Пресс-центр штаба АТО за 1 января 2018 года, информирует еizvestia.com.

На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

На Донецком направлении самая высокая вражеская огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополя соперник применил 120-мм и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Водяного. В районе Верхнеторецкого оккупанты выпустили в сторону укреплений украинских защитников более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Всего за минувшие сутки, российско-террористические войска 5 раз нарушили режим тишины.

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В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

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