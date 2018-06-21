Нардеп от Блока Петра Порошенко Ольга Червакова заявила, что внесудебное блокирование сайтов означает возвращение во времена Иосифа Сталина. Червакова: СБУ предоставляется право без решения суда блокировать доступ к любому информационному ресурсу Фото: Олег Федонюк / Facebook "Только что Верховная Рада включила в повестку дня законопроект №6688 о внесудебной блокировке сайтов. Законопроект внесен нардепами из комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тымчуком, Татьяной Чорновол и имеет благородное название – "по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере", – написала она.Нардеп отметила, что законопроект предлагает считать частью "технологического терроризма" оказание воздействия на принятие решений органами государственной власти или местного самоуправления."Службе безопасности Украины предоставляется право без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Основанием для этого может быть уже не только решение суда, но и решение прокурора, следователя, согласованное с прокурором, или решение СНБО. Штраф для провайдеров – 1% годового дохода, при повторном – 5%", – рассказала Червакова.Она подчеркнула, что законопроект "продавливает" часть "Народного фронта"."Осуществление влияния на органы государственной власти" – это любой общественный контроль или рядовой пикет – в случае принятия закона будет терроризмом. А внесудебное блокирование сайтов – это возвращение даже не к [экс-президенту Виктору] Януковичу, а к самому [Иосифу] Сталину! Даже законы 16 января предусматривали необходимость решения суда для блокировки интернет-ресурсов", – подытожила она. https://www.facebook.com/chervakova/posts/1700182510037100 В июле 2017 года Червакова заявила, что Верховная Рада собирается "предпринять новую попытку наступления на свободу слова". Так она охарактеризовала законопроекты №6688 "О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере" и №2126а – "Об основах обеспечения кибербезопасности Украины". "ГОРДОН" писал о сути этих законопроектов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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