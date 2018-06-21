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Нардеп Червакова: Верховная Рада включила в повестку дня законопроект о внесудебной блокировке сайтов
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21.06.2018 16:21
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Нардеп от Блока Петра Порошенко Ольга Червакова заявила, что
внесудебное блокирование сайтов означает возвращение во времена
Иосифа Сталина. Червакова: СБУ предоставляется право без
решения суда блокировать доступ к любому информационному ресурсу
Фото: Олег Федонюк / Facebook "Только что Верховная Рада включила в
повестку дня законопроект №6688 о внесудебной блокировке сайтов.
Законопроект внесен нардепами из комитета нацбезопасности и обороны
Иваном Винником, Дмитрием Тымчуком, Татьяной Чорновол и имеет
благородное название – "по противодействию угрозам
национальной безопасности в информационной сфере", – написала
она.Нардеп отметила, что законопроект предлагает считать
частью "технологического терроризма" оказание воздействия на
принятие решений органами государственной власти или местного
самоуправления."Службе безопасности Украины предоставляется право
без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому
информационному ресурсу. Основанием для этого может быть уже не
только решение суда, но и решение прокурора, следователя,
согласованное с прокурором, или решение СНБО. Штраф для
провайдеров – 1% годового дохода, при повторном –
5%", – рассказала Червакова.Она подчеркнула, что законопроект
"продавливает" часть "Народного фронта"."Осуществление влияния на
органы государственной власти" – это любой общественный
контроль или рядовой пикет – в случае принятия закона будет
терроризмом. А внесудебное блокирование сайтов – это
возвращение даже не к [экс-президенту Виктору] Януковичу, а к
самому [Иосифу] Сталину! Даже законы 16 января предусматривали
необходимость решения суда для блокировки
интернет-ресурсов", – подытожила она.
https://www.facebook.com/chervakova/posts/1700182510037100
В июле 2017 года Червакова заявила, что Верховная Рада собирается
"предпринять новую попытку наступления на свободу слова". Так она
охарактеризовала законопроекты №6688 "О противодействии угрозам
национальной безопасности в информационной сфере" и №2126а –
"Об основах обеспечения кибербезопасности Украины". "ГОРДОН" писал
о сути этих законопроектов.
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