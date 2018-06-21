Водка во все времена и народы всегда была неотъемлемым атрибутом праздничных столов у славян. Напиток имеет интересную историю, и его слава с течением времени отнюдь не теряется. От домашней сивухи к всемирно известных водочных брендов - примерно такой путь годами преодолевала водка в разных странах мира. собрал в одной новости смешные и оригинальные "имена" водки, которые дают напитку и сегодня креативные рекламщики и маркетологи.

Итак, первый номер в списке -

Вдохновленные шоу-бизнесом создатели этого бренда нанесли на этикетку напитка даже фото самой Сердючки.

Второй номер -

На создание такого бреда производителей алкоголя вдохновила украинский политик - Юлия Тимошенко.

Третий номер -

Авторы бренда или на что-то намекают, или что-то констатируют.

Четвертый номер -

Создатели этого бренда или поклонники врачей, или же просто креативные ребята, которые действительно предлагают потребителю во время употребления напитка контролировать возможности своего зрения.

Во номер пять мы расположили

Судя по надписи на этикетке, белочка таки приходит к тем, кто не знает меры при употреблении алкоголя.

Номер шесть -

Эти бренды, наверное, вышли из-под пера одного мастера и откровенно вводят в заблуждение покупателей.

Номер семь -

Название напитка как будто обещает, что потребитель такой водки после ее применения не будет иметь тяжелых симптомов похмелья.

Номер восемь -

"Смайлик" на этикетке подмигивает потребителю, наверное, обещая приятные впечатления и хорошее настроение.

Номер девять -

Добавить к такому лаконичному названию даже ничего.

Номер десять -

Создатели бренда предлагают водку в черных бочках. Не отпугивает ли такая подача потенциальных потребителей, можно только гадать. Но мы бы не покупали...

Наконец заметим, что многие водочные бренды имеют солидные и сдержанные "имена". Как, например, "Medoff", "Nemiroff", "Absolut", "Arctica", "Столичная", "Царская" или "Казацкая". И судя по тому, что именно такие бренды более известны и популярны, чем перечисленные выше "оригинальные", можно прийти к выводу, что креатив не всегда работает в интересах товара. А чрезмерный креатив и вовсе может отпугнуть клиентов.

Напомним, как ранее писал бренд "Arctica" два года подряд признан лучшей украинской водкой года.

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