Аргумент, что сейчас есть дела, которые важнее переименований, и не стоит на это тратиться, постоянно использовали при попытках остановить декоммунизацию. Однако остается непонятным, о каких тратах средств идет речь. Никто не называл никаких цифр насчет каких-то особых средств, потраченных на переименование 987 населенных пунктов и 52 тысяч улиц.

Переименование Днепропетровской и Кировоградской областей является, по сути, завершающим этапом декоммунизации. Оно попадает под действие законов, но несколько затянулось, так как требует иной процедуры — изменений в действующую Конституцию, поскольку там упомянуты и Днепропетровская, и Кировоградская области. Депутаты наконец взялись за реализацию этой процедуры, было собрано нужное количество подписей и 20 июня этот проект постановления рассматривался на комитете по вопросам местного самоуправления. После этого проект подадут в Конституционный суд, потом будет голосовать парламент, где проект должен набрать конституционное большинство (более 300 голосов, — «Апостроф»).

Судя по тому, как спокойно, абсолютным большинством эти переименования поддержали в комитете, я думаю, что конституционное большинство голосов может быть набрано. Единственное, чего может не хватить, это дисциплины депутатов — чтобы они присутствовали на рабочем месте, когда будет голосование за эти изменения. Надеемся на профессионализм спикера, который, конечно, будет понимать, когда следует провести голосование, чтобы было достаточное количество народных депутатов в зале.

Почему Сичеславская область?

Ряд общественных инициатив предложили переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую [а не Днепровскую]. Мы решили их поддержать, учитывая то, что это возвращение к одной из самых известных страниц украинской истории — истории сечей, Запорожской Сечи. Мы знаем, что на территории нынешней Днепропетровской области было пять из восьми сечей украинского казачества. Соответственно, этим объясняется, почему именно эту область мы переименовываем в Сичеславскую. Кроме того, название «Сичеслав» неофициально использовалось для нынешнего города Днепра в годы украинской революции в 1917-1921 годах.

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Также элемент герба нынешней Днепропетровской области — казачество, что также апеллирует к казацкой истории. Мы считаем, что название «Сичеславская область» подчеркнет историческую судьбу этого региона.

Никакого диссонанса между названием области и областного центра не будет, поскольку у нас уже есть прецеденты: центром Волынской области является Луцк, а центром Закарпатской — Ужгород.

Больше никакие области под декоммунизацию не подпадают, и у нас остается переименование Кировоградского района, постановление о котором уже давно прошло комитет, но где-то «потерялось» и в свое время не было поставлено на голосование в парламенте. Также еще есть переименование девяти сел, названия которых неочевидно содержали коммунистическую символику, но это обнаружили в документах и предложили для переименования. Надеемся, это тоже вскоре будет сделано. Тогда можно будет сказать, что декоммунизация в контексте переименования завершена на все 100%.

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