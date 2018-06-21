Многие понимают, что элитные деревянные двери не будут производиться в том же количестве, что и простые двери. Как бы там ни было, но с каждым годом элитной продукции на строительном рынке становится всё больше и больше. Естественно, цена на данный товар даже на Маркет двери выше, зато долговечность и дизайнерское исполнение выполнено на высоте. Давайте разберёмся, как при выборе элитных дверей не попасть впросак.

Элитные двери обязательно должны производиться из натуральной древесины. Данный строительный материал может сочетаться с иными материалами, например, с металлом или стеклом. Кроме того, для изготовления данного товара должна использоваться только высококачественная фурнитура. Самым сложным вопросом является выбор породы древесины.

Двери, выполненные из дуба, являются популярными уже в течение нескольких веков. В настоящее время они также не утратили свою актуальность. Ведь они долговечны, красивы и прочны. И это не удивительно, поскольку натуральный рисунок дуба считается очень красивым.

Изделие, сделанное из каштана, также очень популярно. И это понятно, поскольку по своим параметрам каштан очень напоминает дуб. Тем не менее, его прекрасную

Ещё одной древесиной, из которой производят элитные двери, считается орех. У этой древесины очень тёплая расцветка. Такие двери не треснут даже после окончательного высыхания. Поскольку, орех имеет отличную устойчивость к механическим повреждениям.

Ну и наконец, самой красивой и дорогостоящей древесиной считается красное дерево. Её поверхность очень ровная, гладкая и имеет великолепный красный оттенок. Двери, выполненные из этого дерева, прекрасно переносят перепады температуры и являются устойчивыми к влаге. Красное дерево считается классикой между элитной древесины.

Естественно, в данной статье не был приведён полный список древесины, относящейся к премиум классу. Поэтому, профессионалы советуют перед приобретением каких-либо дверей, обращать внимание на их технические характеристики. Кроме того, при покупке вам обязаны предоставить сертификат качества, поскольку выкидывать свои финансы за подделку, вряд ли кто-то захочет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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