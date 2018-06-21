В Кремле подчеркнули, что телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся по инициативе украинской стороны. В Кремле утверждают, что Путин выразил обеспокоенность обострением на Донбассе Фото: kremlin.ru Подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны."С российской стороны подтверждена безальтернативность "комплекса мер" 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы и "нормандской четверки", – говорится в сообщении.В Кремле отметили, что Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки на Донбассе и ростом числа жертв между мирного населения "в результате участившихся обстрелов региона украинскими силовиками".По версии пресс-службы российского президента, Путин и Порошенко обменялись мнениями о "реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ"."Затронута также тематика обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских – в России", – сообщили в Кремле.По версии пресс-службы Порошенко, украинский президент в телефонном разговоре призвал Путина освободить украинских заложников, содержащихся в тюрьмах России и на оккупированных ею территориях, а также подчеркнул необходимость выполнения Россией Минских соглашений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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