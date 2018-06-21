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Путин и Порошенко обсуждали ситуацию на Донбассе и затронули тему обмена удерживаемыми лицами – Кремль
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21.06.2018 16:28
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В Кремле подчеркнули, что телефонный разговор между президентом
Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным
состоялся по инициативе украинской стороны. В Кремле утверждают,
что Путин выразил обеспокоенность обострением на Донбассе Фото:
kremlin.ru Подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе
украинской стороны."С российской стороны подтверждена
безальтернативность "комплекса мер" 2015 года как основы
политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена
важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках
минской Контактной группы и "нормандской четверки", –
говорится в сообщении.В Кремле отметили, что Путин выразил
обеспокоенность обострением обстановки на Донбассе и ростом числа
жертв между мирного населения "в результате участившихся обстрелов
региона украинскими силовиками".По версии пресс-службы российского
президента, Путин и Порошенко обменялись мнениями о "реализации
российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ"."Затронута также тематика
обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам
человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении
на Украине, и украинских – в России", – сообщили в
Кремле.По версии пресс-службы Порошенко, украинский президент в
телефонном разговоре призвал Путина освободить украинских
заложников, содержащихся в тюрьмах России и на оккупированных ею
территориях, а также подчеркнул необходимость выполнения Россией
Минских соглашений.
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