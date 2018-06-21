Документ предусматривает возможность блокировки доступа к определенному информационному ресурсу не только по решению суда, но и следователя, прокурора или СНБО

За соответствующее решение проголосовали 238 депутатов, говорится на сайте парламента.

Документ предусматривает возможность временной блокировки (ограничения) доступа к определенному информационного ресурса не только по решению суда, следственного судьи, но и следователя, прокурора и Совета национальной безопасности и обороны.

Провайдеры обязаны будут в установленном Кабинетом Министров порядке временно блокировать доступ к сайту.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), должен будет налагать административные взыскания на провайдеров и ввести Единый список исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.

Кроме того, документ обязывает провайдеров за свой счет закупать и устанавливать оборудование для блокировки сайтов.

Этот законопроект уже пытались внести в повестку дня в середине 2017 года, но тогда собрать достаточное количество голосов не удалось.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала во втором чтении президентский законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины" .