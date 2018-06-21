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Рада рассмотрит законопроект о блокировании сайтов без решения суда
21.06.2018 16:29
Рада рассмотрит законопроект о блокировании сайтов без решения суда
Документ предусматривает возможность блокировки доступа к определенному информационному ресурсу не только по решению суда, но и следователя, прокурора или СНБО
Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект №6688, которым хотят разрешить СБУ блокировать сайты без решения суда.
Рада рассмотрит законопроект о блокировании сайтов без решения суда Фото: gettyimages.com

За соответствующее решение проголосовали 238 депутатов, говорится на сайте парламента.

Документ предусматривает возможность временной блокировки (ограничения) доступа к определенному информационного ресурса не только по решению суда, следственного судьи, но и следователя, прокурора и Совета национальной безопасности и обороны.

Провайдеры обязаны будут в установленном Кабинетом Министров порядке временно блокировать доступ к сайту.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), должен будет налагать административные взыскания на провайдеров и ввести Единый список исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.

Кроме того, документ обязывает провайдеров за свой счет закупать и устанавливать оборудование для блокировки сайтов.

Этот законопроект уже пытались внести в повестку дня в середине 2017 года, но тогда собрать достаточное количество голосов не удалось.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала во втором чтении президентский законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины".

Также Верховная Рада приняла проект закона №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда".

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