Известная российская танцовщица Анастасия Волочкова на отдыхе подверглась издевкам со стороны неуравновешенной женщины, которая тайно проникла в гостиницу звезды. Желание сделать совместное селфи привело к громкому скандалу, пишет со ссылкой на .

Отдых балерины на Кипре был омрачен некой поклонницей, которая, увидев загоравшую топлесс балерину, решила снять ее на телефон, задавая при этом несуразные вопросы. Об этом стало известно благодаря сообщению российских СМИ.

По словам, Анастасии, она уснула на лежаке, но проснулась от того, что ее стали будить. "Открываю глаза и вижу перед собой совершенно незнакомую женщину. Я заметила в ее руке телефон и поняла, что она ведет съемку. Я ее попросила: "Уберите камеру". Но она сделала вид, что не расслышала, и продолжила снимать", – рассказала Волочкова.

Понять, чего хотела женщина, довольно сложно. Сначала автор видеоролика попросила светскую львицу сделать фото, та ответила согласием, но этого незнакомке оказалось мало. Женщина предложила балерине вместе выпить, но Волочкова сослалась на занятость и отказалась. "Вы с простым народом не фотографируетесь даже?" – спросила одержимая дама. "Так давайте сфотографируемся!" – ответила танцовщица.

Совместное селфи все-таки было сделано, однако и оно не успокоило женщину, которая продолжила провоцировать звезду. Закончилась беседа фразой Волочковой, после которой назойливая туристка все таки отстала. "Все, что вы говорите, слышит моя попа. Только она у меня красивее, чем ваше лицо!", – ответила танцовщица непрошенной гостье.

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